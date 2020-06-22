Движение на трассе "Колыма" восстановили благодаря временному объезду

ТАСС, 22 июня. Дорожники в понедельник обеспечили временный объезд поврежденного мостового переезда через реку Чекай федеральной трассы Р-504 "Колыма", связывающей Магаданскую область и Республику Саха (Якутия). Об этом сообщил журналистам заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Красоткин.

В воскресенье с утра в Ягоднинском городском округе в Магаданской области было ограничено движение для всех видов транспорта по мосту через реку Чекай из-за просадки плит на проезжей части. Объект капитально отремонтировали 10 лет назад. Причины аварии пока неизвестны.

"Экстренный объезд сейчас обеспечен. Наша комиссия проведет обследование причины произошедшего, определит ущерб, а также установит перечень работ для дальнейшего восстановления моста. Будет ли это капитальный ремонт или полная реконструкция - покажет результат экспертизы", - сообщил Красоткин.

По информации замминистра, на месте обрушения мостового переезда работают три единицы техники. Из поселка Ягодное (райцентр Ягоднинского района) на место происшествия доставлены три части новой трубы для монтажа, чтобы обеспечить пропуск речной воды. Также началась насыпь земляного полотна.

Трасса "Колыма" имеет протяженность 2 032 км, из которых 1 197 км проложены по территории Республики Саха (Якутия), 835 - по Магаданской области. В настоящее время "Колыма" является одной из ключевых автодорог Дальнего Востока России. Она соединяет два региона, является единственным автодорожным стержнем восточной части Якутии, западной и центральной частей Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана.