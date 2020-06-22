В Петербурге выявили массовые нарушения во время рейда на улице, где была вечеринка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выявили массовые нарушения в работе заведений на улице Рубинштейна в центре Санкт-Петербурга, где в выходные очевидцы засняли вечеринку. Как сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области, в полицию также доставили более 20 человек.

"В отдел полиции доставлен 21 правонарушитель: девять человек за употребление алкоголя в неположенном месте, семь - за мелкое хулиганство и пять человек - компания наркоманов", - сказал представитель ведомства.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых горожане засняли массовые гулянья людей с громкой музыкой и танцами в минувшие выходные на улице Рубинштейна, несмотря на то, что в городе запрещено проведение массовых мероприятий из-за опасности распространения коронавируса. После этого, как уточнили в ведомстве, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора провели рейд на этой улице.

Как сообщили в полиции, в шести заведениях были выявлены нарушения: в двух барах - продажа алкоголя несовершеннолетним, еще в одном баре выявили факт незаконной торговли алкоголем и изъяли около ста бутылок спиртного, в четвертом - нарушения санитарных норм. Кроме того, еще в одном заведении была обнаружена компания посетителей в состоянии наркотического опьянения, а также выявлен магазин, который торговал спиртным круглосуточно. В главке МВД отметили, что полицейские намерены проводить такие рейды на регулярной основе.

Улица Рубинштейна известна как одна из улиц, где работает большое количество баров и ресторанов. Она пользуется большой популярностью у горожан и туристов. При этом здесь же расположены и жилые дома. Их жители регулярно жалуются и конфликтуют с владельцами баров и компаниями отдыхающих.