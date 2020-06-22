Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 17 млн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности уже более 17,2 млн тестов на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 17,2 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 291 тыс. исследований.

Три дня назад число таких исследований, по информации Роспотребнадзора, перешагнуло рубеж в 16 млн.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остается 312 тыс. человек.