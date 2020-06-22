Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье превысило 25 тыс.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Еще 1 238 человек вылечились после коронавируса в Подмосковье, общее число выздоровевших превысило 25 тыс. Об этом сообщили в понедельник в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 1 238 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 25 036 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 53 869 случаев заражения, выздоровели 25 036 человек, умерли 783.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 584 680 случаев заражения, выздоровели 339 711 человек, умерли 8 111. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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