ФСБ обнародовала архивные документы, связанные с Парадом Победы 1945 года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ФСБ России обнародовала архивные документы, связанные с первым Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Среди раритетов, представленных ТАСС Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, - 20-страничная инструкция по проведению парада, разработанная комендантом Москвы генерал-лейтенантом Кузьмой Синиловым и утвержденная начальником гарнизона Москвы, командующим Московским военным округом генерал-полковником Павлом Артемьевым. Она в мельчайших деталях расписывала порядок проведения парада сводных полков всех фронтов, флота и войск Московского гарнизона. Сводный полк от каждого фронта должен был вывести на парад батальоны численностью 203 человека в каждом (от командира полка до рядовых красноармейцев), во главе каждого парадного полка фронта шли командующий фронтом и от 6 до 11 командующих армиями. В парадном расчете впереди каждого полка, помимо командира, его заместителей и начальника штаба, шли по 36 знаменосцев. Парадные расчеты войск Московского гарнизона включали командование военно-учебных заведений и войсковых частей Московского гарнизона и по одному знаменосцу. Отдельно инструкция прописывала выход конницы - сабельных эскадронов по 77 всадников, а также пулеметных эскадронов - четыре взвода по четыре тачанки в ряд (всего 16 тачанок и 69 лошадей). "Обмундирование, снаряжение и обувь хорошо подогнать и вычистить. Лошади должны быть хорошо вычищены и подобраны по мастям", - гласила инструкция.

Описание Инструкция по проведению Парада Победы над Германией, 1945 год © Пресс-служба ФСБ РФ

Традиции ритуалов парада Победы, введенные этой инструкцией, в большинстве деталей сохранены и в современных парадах. Перед выездом командующего парадом из Спасских ворот оркестр, согласно документу, играет марш, генералы и офицеры, вооруженные шашками, салютуют, вынимая шашки из ножен. Напротив Мавзолея командующий парадом отдает рапорт принимающему парад и вручает строевую записку, после чего тот делает объезд войск под звуки марша и приветствие от каждой из частей. Минутное затишье возникает, когда принимающий парад отъезжает с Красной на Манежную площадь (где в ожидании парада находились остальные его участники) - в этот момент барабанщики должны встать перед головным батальоном парада, фанфаристы и оркестр - перед Мавзолеем. По возвращении принимающего парад на Красную площадь войска должны были встретить его криком "ура" ("перекатами", как сказано в инструкции), а оркестр - играть марш "Слава Родине" вплоть до того, как принимающий парад поднимется на трибуну Мавзолея. После речи с трибуны Мавзолея должен был быть дан артиллерийский салют, а оркестр исполняет гимн Советского Союза, сопровождаемый громогласным "Ура" вплоть до окончания гимна, после этого отдавалась команда начать торжественный марш. Инструкция была утверждена 12 июня, 13 июня отпечатана в типографии МВО "Красный Воин". Она еще не предусматривала самый известный момент парада Победы - сброс военнослужащими в специальных перчатках 200 знамен и штандартов разгромленных вражеских частей, включая личный штандарт фюрера и знамя армии Власова, на специальный помост перед Мавзолеем. Позднее знамена, перчатки и помост были сожжены. Вместе с тем документ косвенно свидетельствует, что еще за 12 дней до парада предполагалось, что принимать его будет Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Но, как известно, маршал Жуков вспоминал, что Сталин предложил ему принимать парад буквально за неделю до 24 июня. В итоге небольшую речь с Мавзолея произнес именно Жуков, Сталин же выступил на следующий день во время торжественного приема в Кремле по случаю Парада Победы. Этому не противоречит и предусмотренное в инструкции приветствие частей к принимающему парад как к "маршалу Советского Союза" - звание генералиссимуса было введено указом президиума Верховного Совета СССР лишь спустя два дня после Парада Победы. И 27 июня 1945 года по предложению Политбюро ЦК КПСС и письменному представлению командующих фронтами оно было присвоено Сталину. Прохождение Парада Победы Инструкция во всех подробностях определяла все: от порядка построения до шествия для каждого его участника. Как известно, в параде приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов, 1 200 единиц боевой техники.

Описание Инструкция по проведению Парада Победы над Германией, 1945 год © Пресс-служба ФСБ РФ

При прохождении торжественным маршем перед Мавзолеем "ура" не кричат, держат твердый и четкий шаг", - говорится в инструкции. Более того, хотя возле правых от Мавзолея трибун сводные полки должны были прибавить ход, перестроение в парадных колоннах можно было "производить не ближе километра от Красной площади". Марширующим колоннам предписывалось останавливаться и пропускать идущие к Красной площади колонны демонстрантов (в итоге из-за сильного ливня 24 июня 1945 года демонстрация на Красной площади после парада так и не состоялась). Танки и бронемашины должны были проезжать с закрытыми люками, за исключением передовых танков, где перемещались командующие частей и соединений бронетанковых войск. Красноармейцы в грузовиках должны были держать винтовки между колен. Темп марша пеших колонн по брусчатке Красной площади устанавливался в 118-120 шагов в минуту, для конницы - учебная рысь, для мотоциклов, колесных машин и артиллерии на тракторной тяге - 15 км/ч, танков и самоходных установок - 10-12 км/ч, для тяжелой артиллерии - 8 км/ч. Инструкция предусматривала и требования к авиации для пролета на Красной площадью: 300 метров дистанции между самолетами разных авиационных частей и 500 метров - разных соединений (но в итоге из-за плохой погоды авиационной части парада в тот день тоже не было). Инструкция охватывала и перемещение частей по городу к месту парада походными колоннами по четыре человека и даже прописывала "при прохождении мостов итти не в ногу" (орфография сохранена).

Торжественный прием в Кремле В архивах ФСБ сохранились образцы пригласительных билетов на прием в Кремле в честь участников Победы Победы на следующий день после парада. Отдельно приглашения были в Георгиевский зал, Владимирский зал, Грановитую палату с указанием номера стола, а также три вида пропуска - с правом входа в зал, без права входа в зал и "пропуск всюду" за подписью коменданта Кремля.

Описание Пригласительный билет и пропуска на прием в честь участников Парада Победы, 1945 год © Пресс-служба ФСБ РФ

В архиве ФСБ содержится и документ о репертуаре оркестра Московского Кремля в этот день, из которого видно изменения в репертуаре звучавшей музыки. Торжественный прием был начат со "Встречного марша" возглавлявшего военный оркестр Семена Чернецкого, посвященного Михаилу Калинину (формальному главе государства на тот момент), затем звучали марши "Сталинский маршрут", "Родная Москва", "Парад", "Слава Родине"(с которого был начат и сам Парад Победы) "Маршалл Рокоссовский", "Слава героям" и другие, в том числе были включены два старинных марша "Триумф победителей" и "Радость победы". Однако список маршевой музыки был сокращен - не прозвучали марши "Капитан Гастелло", марши танкистов, минометчиков, красных моряков и партизанский. В песенной части были включены песня о Сталине, песня о Родине, "Любимый город" Богословского, "Песнь защитников Москвы" Мокроусова, "Катюша" Блантера, "Будьте здоровы", "Вниз по Волге реке", старинные вальсы "Дунайские волны" и "На сопках Маньчжурии", но была исключена из списка "Распрягайте, хлопцы, кони" (менее чем через месяц Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке). Тем не менее на приеме была представлена украинская, белорусская и национальная музыка, например, прозвучали белорусско-украинские фантазии (по мотивам национальной музыки). В программах праздничных мероприятий она занимала треть репертуара (например, на праздничном концерте в Кремле 24 мая наряду с русскими народными песнями "Эх, ухнем", "Вдоль по Питерской" звучали белорусская полька "Янка", украинские песни "Взяв бы я бандуру" и "Закувала та сива зозуля").

Описание Программа концерта в честь Победы над Германией, 1945 год © Пресс-служба ФСБ РФ