Путин заявил, что память о Великой Отечественной войне абсолютно священна

"Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она дает нам силу служить нашей стране", - заявил в понедельник глава государства во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

По словам Путина, память о Великой Отечественной войне дает силы "служить стране, нравственным заветам". " Заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим", - подчеркнул президент.

"Сегодня, в День памяти и скорби, мы обращаемся к одной из самых горьких, драматических страниц нашей истории: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война", - считает Путин. Он отметил, что Великая Отечественная война "стала жестокой, огромной трагедией, унесла миллионы жизней, оставила разрушения и невосполнимую боль потерь, глубокие незаживающие раны". "Испытания военной поры показали неимоверную силу и стойкость нашего народа, немеркнущие примеры храбрости, истинного патриотизма и преданности наказам предков беречь и защищать родную землю", - уверен президент.

Путин отметил, что боевые возможности Вооруженных сил России растут, обороноспособность и безопасность страны надежно обеспечена. "Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. И мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены", - сказал он, добавив, что Вооруженные силы РФ "совершенствуются, осваивают новую технику, растут их боевые возможности".

При этом главной основой ратного труда на все времена Путин назвал мужество, верность долгу, честь и безграничную любовь к Отчизне. Он подчеркнул, что эти определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, "на нерушимые заветы поколения победителей, на стальное, непреклонное мужество солдат, принявших первый бой на рассвете 22 июня 1941 года и подаривших всему человечеству мир и само будущее 9 мая 1945".

Перед минутой молчания в память о павших глава государства предложил почтить бессмертный подвиг народа и "ратную доблесть всех защитников Отечества от древней Руси до наших дней".

"Вечная память павшим героям, низкий поклон ветеранам, слава Вооруженным силам России", - завершил президент выступление, после чего военным оркестром был исполнен гимн страны. В мероприятии в парке "Патриот" вместе с президентом России приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу.