Около 8 тыс. многодетных семей Приморья смогут получать более 14 тыс. рублей ежемесячно

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Около 8 тыс. многодетных семей Приморского края смогут ежемесячно получать свыше 14 тыс. рублей на третьего (последующего) ребенка в 2020 году, сообщает в понедельник пресс-служба краевой администрации.

"Это значительная сумма для многих приморских семей, если учитывать, что в период рождения ребенка основная обязанность финансового обеспечения лежит на отце. Поэтому родителям есть смысл обратиться к специалистам и узнать, положена ли выплата семье", - сказали в пресс-службе.

По информации ведомства, размер выплаты превышает 14 тыс. рублей. Получать ее могут семьи с гражданством РФ, чей доход на каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения. В 2020 году этот показатель в Приморье равен почти 36,9 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребенка. Если заявление на оформление выплаты поступило в первые шесть месяцев после рождения ребенка, то она будет рассчитана со дня рождения. Если позже, то назначение пройдет с момента подачи заявления.

В пресс-службе администрации добавили, что начисление выплат и помощь многодетным семьям проходит в рамках краевой программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.