В России впервые с 25 мая за сутки умерли меньше 100 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число умерших с коронавирусом составило за сутки 95, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Оно оказалось меньше 100 впервые с 25 мая.

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Согласно данным штаба, всего от инфекции умерли 8 206 человек, общее число умерших составляет 1,39% от всех заразившихся в России.

За сутки умерли 29 пациентов в Санкт-Петербурге, 20 - в Москве, шесть - в Камчатском крае, по три - в Дагестане, Нижегородской области и Приморском крае.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 600, общее число заразившихся достигло 592 280.

Согласно данным, суточный рост составил 1,3%, днем ранее был 1,34%. Число новых выявляемых случаев шесть дней не превышает 8 тыс.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), в Чукотском АО (0%), в Москве (0,5%), Еврейской АО (0,5%) и Севастополе (0,5%).

За сутки выявлены 1 068 заразившихся в Москве. Всего в столице 215 014 заразившихся, из них в настоящее время болеют 74 727 человек.

Также 506 новых случаев выявили в Московской области, 295 - в Ханты-Мансийском АО, 219 - в Нижегородской области и 217 - в Санкт-Петербурге.

Всего в настоящее время в стране болеют 239 658 человек.

Выздоровевшие от COVID-19

Число выздоровевших за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 4 705, общее количество выздоровевших достигло 344 416 человек.

Согласно данным штаба, число выздоровевших уже составляет 58,15% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

По выздоровлению за сутки выписаны 1 114 пациентов в Москве, 1 238 - в Московской области, 184 - в Санкт-Петербурге, 150 - в Красноярском крае и 134 - в Ханты-Мансийском АО.