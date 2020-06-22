Суд в Самаре отменил решение о дисквалификации гендиректора Росгосцирка Шемякина

ТАСС, 22 июня. Ленинский суд Самары отменил решение мирового суда о дисквалификации с должности на полгода генерального директора ФКП "Российская государственная цирковая компания" (Росгосцирк) Владимира Шемякина. Как уточнил ТАСС адвокат Алексей Добрынин, решение в отношение его доверителя вступило в силу.

"Сегодня Ленинский районный суд Самары удовлетворил жалобу на решение мирового суда о дисквалификации директора Росгосцирка Шемякина с должности. Производство по делу было прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, решение вступило в силу, - рассказал Добрынин. - Мы еще не видели мотивировочную часть постановления, так как оно пока не готово, но уверены, что суд опирался на наши доводы о незаконности требований районного прокурора, которые и послужили основанием для принятия незаконного решения об отстранении".

По словам адвоката Добрынина, управляющего партнера санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper, решение о дисквалификации Шемякина с должности на 6 месяцев вынесла 25 мая судья 28-го судебного участка Ленинского района Самары. Поводом для вынесения этого решения стало якобы повторное неисполнение требований прокурора Ленинского района Самары.

Шемякин занял пост директора ФКП "Российская государственная цирковая компания" весной 2019 года.