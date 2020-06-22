Путин осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" в парке "Патриот"

"Два года о вас ничего не знаю".

"Два года о вас ничего не знаю". Истории двух писем с фронта

Галерея "Дорога памяти" - проект, не имеющий аналогов в мире. Это не просто музей и мемориальный комплекс, а галерея истории, которая сохранит судьбу и имя каждого, кто привел к Победе в Великой Отечественной войне. Исторический мультимедийный комплекс возведен на территории парка "Патриот" вокруг главного храма Вооруженных Сил РФ, на знаковом рубеже, где войска Красной Армии держали оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. Длина музейного комплекса - 1418 шагов - в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту - подробную историю каждого дня войны.

Каждый из 35 залов галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео, фото и аудиоматериалам Великой Отечественной войны. Музейный комплекс "Дорога памяти" представляет посетителям уникальные иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны.

Уникальная экспозиция

Из основного музейного фонда для создания экспозиции было передано 4360 предметов. В том числе - 323 боевых знамен прославленных частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Часть из них, а именно 42 знамени, представлены в главном Храме Вооруженных Сил. Частью экспозиции стали исторические, демилитаризованные образцы вооружения, принадлежавшие как рядовым, так и офицерам. Среди них - кисеты, полевые сумки, шлемы, портсигары, ножи и фуражки. Есть персонализированные образцы, принадлежавшие Героям Советского Союза - награды, кители, планшеты. В новую экспозицию переданы также крупные исторические предметы: фрагмент стены Рейхстага с автографами советских воинов, фрагмент сцементированных кирпичей из подвалов восточного форта Брестской крепости, а также уникальный документ - приказ №1 по Брестской крепости от 24 июня 1941 года, который был найден в полевой сумке безымянного командира при разборке руин Брестской крепости после Победы.

Представлены и другие уникальные предметы - мундир Маршала Советского союза Константина Рокоссовского, в котором он командовал войсками на Параде Победы 24 июня 1945 года, уменьшенная копия Знамени французского авиационного полка "Нормандия-Неман", а также канат, по которому морские пехотинцы взбирались на хребет Муста-Тунтури во время штурма укреплений противника 10 октября 1944 года. Более того, в музее есть и трофеи - китель и ботинки Адольфа Гитлера, сувенирный глобус - подарок Гитлеру от Бенито Муссолини, ключи от одного из помещений Рейхстага и королевского дворца в Будапеште.

В музее хранится более 100 единиц советского оружия - пистолеты и пулеметы систем Шпагина, Судаева, Токарева, Дягтерева, Горюнова и Максим. Кроме того, в качестве экспонатов представлены около 40 образцов немецкого оружия систем Вальтера, Маузера и Парабеллум, а также карабины и винтовки производства США и Великобритании. Среди экспонатов - пистолет системы Маузер, принадлежавший выдающейся женщине-снайперу, герою обороны Одессы и Севастополя Людмиле Павличенко, которая вошла в историю как рекордсмен эффективности, лично уничтожив 309 солдат и офицеров противника.

Главный элемент "Дороги памяти" - фотогалерея "Река времени" с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла и многих из тех, кто встал на защиту Родины.