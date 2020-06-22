Издателя "Медиазоны" Верзилова повезли на медосвидетельствование после задержания

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, задержанного по делу о мелком хулиганстве, повезли на медицинское освидетельствование. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"В настоящее время его везут на медосвидетельствование, чтобы установить, какие травмы он получил при задержании. После этого его повезут в суд для решения вопроса о том, виновен ли он в административном правонарушении", - сказал защитник.

Ранее сообщалось, что полиция составила протокол в отношении Верзилова о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). По ней ему грозит до 15 суток ареста. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, Верзилов готовил "акцию на 24 июня".

Верзилов был задержан утром в воскресенье в своей московской квартире. Его допросили в качестве свидетеля по статьям 212 ("Организация массовых беспорядков") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. По этому же делу прошел обыск в столичном музее "АРТ4" и квартире его владельца Игоря Маркина.