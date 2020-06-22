Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в понедельник зафиксирован на отметке 0,97. В Москве этот показатель составил 0,87, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Средний для России коэффициент не превышает единицу с 16 июня, а в Москве - с 4 июня.

Сразу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших этот показатель, отражающий скорость распространения заболевания, держится ниже 1. В Подмосковье коэффициент составил 0,84, в Дагестане, Ростовской области и Красноярском крае - 0,94. В Санкт-Петербурге и Свердловской области - 0,96. В Воронежской области, которая вошла в десятку, вытеснив Тульскую область, показатель оказался на отметке 0,98. В Нижегородской области он зафиксирован на уровне 1,01, а в Ханты-Мансийском автономном округе - 1,28.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.