В Бурятии отреставрируют старообрядческую усадьбу XIX века

УЛАН-УДЭ, 22 июня. /ТАСС/. Уникальная старообрядческая усадьба, построенная в XIX веке в селе Нижний Жирим в Бурятии, будет отреставрирована и станет музеем. Проект стал одним из победителей конкурса президентских грантов, по нему в процессе обновления построек и утвари мастера расскажут и покажут, как современные технологии могут помочь продлить жизнь вековым домам староверов, сообщил ТАСС руководитель Региональной общественной организации "Общество культуры семейских Республики Бурятия" Сергей Петров.

"Усадьба Якова Милентьевича Петрова была построена в 1885 году, сохранился дом-изба, утварь в нем, надворные постройки, амбары, зимовье, баня, колодец - все аутентичное, в хорошем состоянии, но надо отреставрировать. Уникальность в том, что это не перевезенный дом, как многие другие, а исконно построенный на этой земле, в Нижнем Жириме. С 1998 года дом стоит закрытым, мы решили его реставрировать, этот проект позволит нам обновить его и сделать усадьбу первым в Бурятии музеем, где можно будет вживую увидеть, как в Сибири жили семейские (старообрядцы)", - сказал Петров, уточнив, что размер гранта на эти цели составляет более 2,9 млн рублей.

В процессе реставрации мастера-умельцы, в том числе жители Нижнего Жирима, будут устраивать мастер-классы, записывать видео о том, как можно "вернуть к жизни" утварь, обновить деревянные постройки, не изменив их исторический облик. "Для семейских деревень это очень важно сейчас, даже, можно сказать, существует большая проблема: многие дома обветшали, и люди при ремонте обшивают их металлопрофилем, - сказал Петров. - Проект позволит нам привлечь внимание общественности к проблеме сохранения наследия, семейской культуры. Уникальные бревенчатые постройки семейских - это яркий пример традиций древнерусского зодчества".

В проекте участвуют также эксперты Восточно-Сибирского государственного института культуры (Улан-Удэ), поддержку оказывает Комитет государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы Бурятии и республиканского правительства. Одна из задач совместной работы - распространить наработанный опыт архитектурной реставрации построек старообрядческой усадьбы для всех желающих. "К тому же в Бурятии, как оказалось, если и есть усадьбы-музеи, то они все перевезенные. Дом Петрова станет первым музеем без отрыва от земли, на которой он был построен, его смогут посещать туристы", - пояснил Петров.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно представили 15,7 тыс. проектов.

О старообрядцах в Бурятии

Старообрядцы - конфессиональная группа русского народа, которая во второй половине XVII века отказалась от богослужебно-обрядовых нововведений в православии, вводившихся патриархом Никоном. В Бурятии насчитывается до 200 тыс. потомков ссыльных старообрядцев, они проживают в нескольких районах республики: в Бичурском (70% населения), Тарбагатайском (80%), Заиграевском (50%) и Мухоршибирском (60%) районах. ЮНЕСКО признало районы их компактного проживания регионом, сберегающим "шедевры устного и нематериального мирового наследия".