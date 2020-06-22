Песков сказал, что не в курсе истории с задержанием Верзилова

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе истории с задержанием издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, поэтому не может ее прокомментировать.

"Я не располагаю информацией насчет того, кто был задержан и какими методами, поэтому я ничего не могу сказать", - ответил представитель Кремля в понедельник на просьбу журналистов прокомментировать обстоятельства задержания Верзилова.

"Мы об этом просто ничего не знаем", - добавил пресс-секретарь президента, отметив, что он не читал сообщений в СМИ по этому поводу.

Ранее сообщалось, что полиция составила протокол в отношении Верзилова о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ). По ней ему грозит до 15 суток ареста. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, Верзилов готовил "акцию на 24 июня".

Верзилов был задержан утром в воскресенье в своей московской квартире. Его допросили в качестве свидетеля по статьям 212 ("Организация массовых беспорядков") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК РФ. Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. По этому же делу прошел обыск в столичном музее "АРТ4" и квартире его владельца Игоря Маркина.