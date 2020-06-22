Путин перед Всероссийской минутой молчания возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в понедельник, в День памяти и скорби, перед Всероссийской минутой молчания возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В 12:10 мск Путин в сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны, в сопровождении суворовцев возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", - сказал Песков, напомнив, что в 12:15 мск пройдет минута молчания.

Как отметил пресс-секретарь, Путин в День памяти и скорби уже посетил парк "Патриот" и расположенный там главный храм Вооруженных сил РФ, а также музейный комплекс "Дорога памяти". По словам Пескова, на понедельник у президента запланирована также целая серия рабочих встреч непубличного характера.

Всероссийская минута молчания будет проходить одновременно во всех регионах России в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.