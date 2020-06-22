Песков: портрет Путина в его кабинете сделан в Японии особой древней техникой

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Портрет президента России Владимира Путина, находящийся в кабинете главы государства, сделан в Японии особой древней техникой на рисовой бумаге. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это передали из Японии, в одной из префектур Японии сделали его портрет особой древней техникой на рисовой бумаге", - пояснил Песков.

21 июня в телеэфире появились кадры из фильма "Россия. Кремль. Путин", на которых видно, что на диване в кабинете президента лежит его черно-белый портрет. При этом в ряде Telegram-каналов отмечалось, что портрет находился на том же месте еще несколько лет назад во время съемок документального фильма Оливера Стоуна о Путине.

Отвечая на просьбу прокомментировать, почему этот подарок лежит в кабинете главы государства именно на диване, пресс-секретарь сказал: "Потому что президент считает, что ему там место, это его личное пространство".