В Адыгее пресекли незаконное производство сигарет

МАЙКОП, 22 июня. /ТАСС/. Таможенники пресекли в Республике Адыгея незаконное производство табачной продукции, при обыске обнаружено 155 тыс. пачек сигарет, общая стоимость изъятой продукции составляет более 50 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Южной оперативной таможни Южного таможенного управления.

"Работу подпольного цеха по изготовлению контрафактных сигарет пресекли в Республике Адыгея сотрудники Южной оперативной таможни при участии СОБРа Крымской таможни. Общая стоимость изъятой продукции превысила 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего при обыске таможенники обнаружили 155 тыс. готовых пачек сигарет, около 1,4 тыс. коробок с не расфасованными в пачки сигаретами, 3,6 т табачного сырья иностранного производства, 1,6 т типографской продукции с изображением пачек сигарет, а также 88 упаковок с поддельными акцизными марками.

"По оперативной информации, с момента начала работы цеха в ноябре 2019 года объем произведенной в нем продукции может превышать 24 млн пачек сигарет оценочной стоимостью более 2 млрд руб", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в цеху полного цикла работали 10 человек в две смены, территория находилась под круглосуточной охраной и была огорожена забором с колючей проволокой.

Также в ходе обысков таможенники обнаружили бывшее в продолжительной эксплуатации иностранное оборудование по производству сигарет с фильтром и их последующей упаковкой в твердые пачки. Стоимость такого оборудования на вторичном рынке начинается от 55 млн рублей, а оценочная производительность составляет более 3 млн пачек сигарет в месяц. Также во время обыска было обнаружено грузовое транспортное средство, частично загруженное товаром - около 60 тыс. пачек сигарет.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению организаторов и схем перемещения оборудования и табачного сырья, для выяснения других обстоятельств дела.