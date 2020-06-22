За сутки коронавирусом заразились более 183 тыс. человек. Это мировой рекорд пандемии

По данным ВОЗ, две трети новых случаев пришлись на страны Северной и Южной Америки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Скорость распространения коронавируса в мире установила новый рекорд - число заразившихся за сутки, по данным Всемирной организации здравоохранения, увеличилось более чем на 183 тыс. Предыдущий максимум - свыше 181 тыс. новых случаев - был достигнут 18 июня.

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Всплеск заболеваемости зафиксирован на минувших выходных в США, которые остаются на первом месте по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. Смертность растет в Бразилии, Мексике и ряде других стран Северной и Южной Америки - региона, который является эпицентром пандемии. Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Индии, Пакистане и некоторых других государствах Южной Азии, а также Ближнего и Среднего Востока. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом за время пандемии заразились более 8,7 млн человек, почти 462 тыс. пациентов умерли. Лидеры - США и Бразилия Две трети новых случаев заражения, подтвержденных в мире за сутки, пришлись на страны Северной и Южной Америки, следует из статистики ВОЗ. Более 36,6 тыс. инфицированных за сутки выявили в США. Это второй показатель за все время пандемии, рекорд - свыше 38,5 тыс. - был установлен 26 апреля. С начала июня в стране фиксировали примерно 20 тыс. новых случаев в сутки. Всего в Соединенных Штатах, по данным ВОЗ, заразились более 2,2 млн человек, почти 119 тыс. умерли.

Психологически важный рубеж преодолела в воскресенье Бразилия. По официальным данным, число умерших из-за коронавируса в стране превысило 50 тыс., заразились более 1,08 млн. По обоим показателям Бразилия прочно занимает второе место в мире, уступая только США. Американский эпицентр Больше тысячи летальных исходов зарегистрированы за сутки в Мексике, где количество умерших в целом превысило 21,8 тыс. Это седьмой результат в мире. По числу инфицированных, которое в воскресенье превысило 180 тыс., Мексика занимает 14-е место. Количество жертв пандемии превысило 8 тыс. в Перу. При этом по количеству заразившихся - почти 255 тыс. человек - эта южноамериканская страна вышла на шестое место на планете, обойдя Испанию и Италию.

Вплотную к Италии по этому показателю приблизилась, по данным ВОЗ, Чили, где выявлено в общей сложности 236,7 тыс. случаев заражения. Поскольку скорость распространения инфекции в этой стране на порядок выше, чем в европейских государствах, Чили может в ближайшие дни подняться с девятого на седьмое место в списке наиболее затронутых коронавирусом стран. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о 111 умерших из-за коронавируса, что стало максимальным для республики показателем смертности за сутки. Общее количество жертв за время пандемии составило 2,24 тыс., число инфицированных превысило 68,6 тыс. Очаг в Южной Азии Главным очагом коронавируса в Азии остается Индия, где с середины мая скорость распространения инфекции неизменно увеличивается. В понедельник индийское министерство здравоохранения и благополучия семьи сообщило о 14,8 тыс. новых случаях заражения за сутки, что стало вторым по величине показателем за все время пандемии. Рекорд суточного роста - более 15,4 тыс. инфицированных - был установлен накануне. Общее количество заразившихся превысило 425,2 тыс. человек - по этому показателю Индия занимает четвертое место в мире, уступая США, Бразилии и России, где, согласно опубликованным в понедельник официальным данным, количество инфицированных превысило 592,2 тыс.

За сутки из-за коронавируса в Индии умерли 445 человек, общее количество летальных исходов достигло 13,7 тыс. - это восьмое место в мире (вслед за Мексикой). В соседнем Пакистане за сутки выявлено почти 4,5 тыс. новых случаев инфицирования, общее количество заразившихся превысило 181 тыс. человек. Таким образом, Пакистан обогнал Мексику и пока занимает 13-е место в мире, быстро догоняя Турцию и Германию (соответственно 186,5 тыс. и 189,8 тыс. человек). Умерли из-за коронавируса в Пакистане около 3,6 тыс. человек.