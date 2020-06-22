В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

ТАСС, 22 июня. Власти Республики Корея констатировали факт распространения второй волны коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник на брифинге заявила глава Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён.

"Изначально мы предполагали, что вторая волна начнется осенью или зимой, - цитирует ее слова агентство Yonhap. - Наши прогнозы оказались ошибочными".

Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.

В свою очередь, мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун заявил, что в городе и регионе могут быть ужесточены профилактические меры, если число новых случаев заражения превысит 30 в день и власти столкнутся с нехваткой койко-мест в больницах.

К настоящему моменту в Южной Корее выявлено 12 438 случаев инфицирования коронавирусом, число летальных исходов составляет 280. При этом с начала вспышки эпидемии в стране 10 881 человек полностью вылечился от коронавируса.