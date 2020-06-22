Правительство упрощает порядок предоставления госуслуг

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство РФ упрощает порядок предоставления некоторых госуслуг в стране, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что переводом услуг в электронную форму правительство занимается уже давно, и электронные услуги для большинства граждан уже стали привычными. "Мы будем и дальше продолжать эту работу на системной основе, ведь совершенствование и расширение таких цифровых механизмов позитивно сказывается на развитии самого государства, дает возможность снизить расходы, упростить и ускорить работу целого ряда служб", - резюмировал он.

По словам главы кабмина, "хотя ситуация с распространением коронавируса находится под контролем, необходимо продолжать делать все, чтобы обезопасить людей".

"В частности, для этого на этот год мы меняем порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг, соответствующее постановление правительства подписано", - сказал премьер. Он отметил, что отныне Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования, куда граждане обращаются чаще всего, смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей, то есть, еще больше сервисов можно будет получить без личного присутствия.

Кроме того, отметил премьер, многофункциональные центры смогут, в зависимости от ситуации в их регионе, определять количество работающих окон, корректировать число оказываемых услуг. И если МФЦ переходит на новый режим работы, то будет обязан проинформировать заявителей о новом графике и порядке предоставления госуслуг, добавил Мишустин.

"Сегодня порталом госуслуг пользуется более 100 млн человек. Он позволяет сделать диалог между человеком и государством максимально удобным и эффективным. Портал, как и другие электронные сервисы - Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, а также Федеральной налоговой службы, Росреестра и другие - позволяет экономить время, силы, а зачастую и нервы людей, комфортно решать большое количество вопросов, с которыми так или иначе сталкивается каждый человек", - заявил глава кабмина.