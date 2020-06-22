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75-летие Победы

В Краснодаре отменили шествие в честь юбилея Победы

На Кубани мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся только в Новороссийске

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отменили в Краснодаре из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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"В Краснодаре традиционного прохождения войск и праздничного салюта не будет, часть ограничений из-за пандемии коронавируса сохраняется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 24 июня на Кубани состоятся только в Новороссийске. Там пройдет парад, а также будет дан салют.

По информации пресс-службы администрации Новороссийска, парад пройдет без зрителей. Для участия привлечено 17 рот, более тысячи человек. За личным составом проследуют 27 единиц военной техники. Запланирован пролет парадного строя авиации в количестве 10 единиц.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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