В Краснодаре отменили шествие в честь юбилея Победы

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отменили в Краснодаре из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

"В Краснодаре традиционного прохождения войск и праздничного салюта не будет, часть ограничений из-за пандемии коронавируса сохраняется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, 24 июня на Кубани состоятся только в Новороссийске. Там пройдет парад, а также будет дан салют.

По информации пресс-службы администрации Новороссийска, парад пройдет без зрителей. Для участия привлечено 17 рот, более тысячи человек. За личным составом проследуют 27 единиц военной техники. Запланирован пролет парадного строя авиации в количестве 10 единиц.