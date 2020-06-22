Дополнительные места для граждан Азербайджана планируют развернуть в ПВР в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Развертывание дополнительных мест планируется в пункте временного размещения (ПВР) граждан Азербайджана около села Куллар в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщил в понедельник и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

"В эти минуты в палаточном городке на границе Дербентского и Магарамкентского районов проходит встреча азербайджанской делегации в составе представителей МВД, МЧС, военных и других заинтересованных ведомств соседнего государства. Первого заместителя МЧС Азербайджана Эльхама Абдуллаева встречали в Кулларе и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, сотрудники МЧС Республики Дагестан. Цель приезда делегации - возможное развертывание дополнительных мест во временном палаточном городке, ознакомление с условиями проживания находящихся там граждан", - написал на своей странице в Instagram Шихиев.

По его словам, в ходе встречи ожидающим выезда на родину азербайджанским гражданам "разъяснена ситуация, в результате которой не представлялось возможным отправить сразу всех". "Пропуск через границу будет осуществляться по списку, утвержденному Азербайджанской Республикой", - добавил глава района.

Вечером 15 июня около села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана во временном лагере, находящемся рядом с ПВР, начались волнения. Около 400 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта, оказав неповиновение сотрудникам полиции. После инцидента в лагере возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества.

Как сообщал тогда и. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были вернуться на родину в ближайшие дни через очередной спецкоридор на таможенном пункте пропуска на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В перечень, который формируются азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей. На следующий день, 16 июня, 155 граждан Азербайджана из временного лагеря в Дагестане вернулись на родину. Всего отправки ждут около 600 азербайджанцев.