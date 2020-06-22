Под Новгородом захоронили останки более 500 мирных граждан, убитых карателями в годы войны

ЖЕСТЯНАЯ ГОРКА /Новгородская область/, 22 июня. /ТАСС/. Траурная церемония захоронения останков более чем 500 мирных граждан, которых расстреляли фашисты в годы Великой Отечественной войны в районе деревни Жестяная горка, состоялась в Новгородской области, передает корреспондент ТАСС с места событий в понедельник. Расстрельные ямы на этой территории новгородские поисковики обнаружили в прошлом году, исследуя место в рамках федерального проекта "Без срока давности".

В начале мая 2019 года новгородские поисковики обнаружили в районе деревни Жестяная горка Батецкого района Новгородской области расстрельные ямы времен Великой Отечественной войны, в которых находились останки мирных граждан. 14 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей. В Жестяной Горке решили создать памятный комплекс.

"С мая по октябрь 2019 года сотрудники СК, поисковики экспедиции "Долина" и поисковый батальон Министерства обороны РФ обнаружили и подняли останки более чем 500 мирных граждан, расстрелянных карателями в годы Великой Отечественной: 333 взрослых и 188 детей. Поисковые работы идут в рамках федерального проекта "Без срока давности", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области.

Позже медико-криминалистические эксперты установили, что расстрелянные люди стали жертвами карательных операций оккупантов в 1942-1943 годах.

История Тонюшки

Одной из жертв, убитых карателями в районе Жестяной горки была молодая учительница сельской школы Антонина Ванифантьева. Ее родственница Татьяна Хасанова (Антонина Ванифантьева была старшей сестрой дедушки Татьяны) рассказала корреспонденту ТАСС, что до войны Антонина Ванифантьева успела закончить педагогическое училище и начала работать учителем. "Мама Антонины называла ее Тонюшка, и все сестры, мой дед (ее брат) называли ее так. Мы теперь тоже, хоть и прошло очень много лет, в семье помним ее, любим и тоже называем Тонюшка. Это наша память, боль и гордость нашей семьи", - рассказала собеседница агентства.

Когда началась война и фашистские захватчики пришли в Батецкий район, Антонина Ванифантьева вступила в ряды партизан. "Фашистам это стало известно, и за это ее схватили. Ее разули, раздели и от деревни Хрипцы до Жестяной горки ее тащили пешком, она шла по мартовскому снегу. Ее привели и пытали, на допросах спрашивали, с кем связана, чтобы назвали имена партизан и их местонахождение, но она молчала, отказом ответила даже, когда ее поставили у могилы на расстрел. Ее расстреляли в марте 1942 года", - сказала Татьяна Хасанова.

Как рассказал ТАСС председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов, поисковики, сотрудники Следственного комитета сейчас продолжают работу по установлению имен погибших, ищут родственников. "Вместе с теми, кого нашли по каким-то старым статьям, архивным документам, заявлению родственников, получилось 53 фамилии сейчас известны, и эта работа будет продолжена, в том числе мы обращаемся через СМИ к людям, которые знают, что их родственники погибли в Жестяной горке", - сказал Неофитов.

Кроме того, он отметил, что поисковики продолжают искать расстрельные места в районе Жестяной горки и деревни Черная Батецкого района, проведено уже более пяти поисковых экспедиций (три в районе деревни Черная). "Там сейчас идет опрос населения, в частности, буквально на днях поедем проверять очередное место, которое нам покажет один человек из местного населения", - добавил Неофитов. В Жестяной горке на месте захоронения появится мемориальный комплекс жертвам войны.

О захоронениях и уголовном деле

Как ТАСС сообщал ранее, основанием для возбуждения уголовного дела стало найденное в начале мая 2019 года в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области захоронение времен Великой Отечественной войны с останками 42 мирных граждан, в числе которых были дети и беременная женщина.

Согласно обнародованным СК данным, в найденных захоронениях покоятся жертвы карательных операций, проводившихся в ходе оккупации деревни Жестяная Горка Ленинградской (с 05.07.1944 - Новгородской) области в 1942 году. Для массового убийства советских граждан из числа мирного населения была сформирована команда полиции безопасности и СД, в состав группы входили 33 карателя - выходцы из Латвийской ССР, которые не были осуждены и скрылись. Руководил группой германский генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года военным трибуналом Ленинградского военного округа "за зверские расправы над советскими гражданами".

После обнаружения многочисленных останков погибших советских граждан в районе деревни Жестяная Горка Следственным комитетом были назначены судебно-медицинские экспертизы для определения давности наступления смерти, а также их причин. За короткое время эксперты провели 519 судебно-медицинских экспертиз костных останков. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, установлено, что останки в захоронении принадлежат 521 человеку, а их давность соответствует времени Великой Отечественной войны. Среди них удалось идентифицировать 188 детей, 113 женщин, 146 мужчин. Часть найденных костных останков не удалось распознать по полу и возрасту. Среди погибших было более 50 детей в возрасте до пяти лет, 32 ребенка от 6 до 9 лет, 22 - в возрасте от 10 до 12 лет и 83 несовершеннолетних от 13 до 18 лет.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы позволили установить и причины смерти людей. Согласно выводам экспертов, большая часть их была расстреляна, о чем свидетельствуют следы пулевых отверстий. Другим же причинялись тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В дальнейшем Следственный комитет планирует продолжить работу по идентификации - современные возможности генетики в совокупности с архивными данными позволяют это сделать.