Послы России и стран СНГ возложили венки к Мемориалу Победы Красной армии в Израиле

НЕТАНИЯ /Израиль/, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Послы России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и временный поверенный в делах посольства Узбекистана в Израиле, представители ветеранских и общественных организаций почтили в понедельник память павших в Великой Отечественной войне и возложили венки к крупнейшему в Израиле Мемориалу Победы Красной армии над нацистской Германией в городе Нетания.

"22 июня уже традиционно мы собрались здесь, в Нетании, у Мемориала Победы Красной армии. В Израиле, в отличие от ряда других стран, действительно бережно относятся к памяти о тех исторических событиях, о тех трагических событиях, о тех жертвах, которые были принесены во время Великой Отечественной и Второй мировой войн. В Израиле к этой памяти относятся скрупулезно и бережно. Здесь мы действуем заодно, здесь мы с Израилем на одной волне", - сказал российским журналистам посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

В церемонии в Нетании также приняли участие представители Российского еврейского конгресса, Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников, муниципалитета города. Мероприятие проходило в соответствии с предписаниями министерства здравоохранения еврейского государства: участники были в масках и соблюдали дистанцию. Мемориал Победы Красной армии над нацистской Германией был установлен на берегу Средиземного моря в Нетании в 2012 году.

Представители дипломатического корпуса в понедельник возложили также венки к монументу "Свеча памяти" в Иерусалиме. Он посвящен героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда и был открыт в январе 2020 года при участии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В 04:00 (время совпадает с московским) 22 июня израильские активисты движения "Бессмертный полк" провели в интернете акцию "Зажжем молча", сообщил ТАСС координатор акции Натан Гринберг. Участники зажгли свечи и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.