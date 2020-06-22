Около 30% коечного фонда РФ для борьбы с пандемией приходится на университетские клиники

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Примерно 30% из всех перепрофилированных в России коек для пациентов с коронавирусной инфекцией были развернуты в университетских клиниках. Об этом в понедельник сообщил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, президент Ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений" России Петр Глыбочко.

"Практически все университетские клиники страны в настоящее время перепрофилируют свой коечный фонд. Наш университет стал одним из самых крупных инфекционных госпиталей, было перепрофилировано 2 тыс. коек. В настоящее время приблизительно 30% развернутого коечного фонда в стране для борьбы с пандемией - это университетские клиники", - сказал он, выступая на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видеоконференции.

Глыбочко отметил, что пандемия новой коронавирусной инфекции заставила переосмыслить роль медицинских университетов и искать "срочные решения сложных эпидемических и лечебных задач".