Акция "Сад памяти" в Волгограде завершилась высадкой клона Сталинградского тополя

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Всероссийская акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Волгограде в День памяти и скорби высадкой саженца-клона известного в регионе Сталинградского тополя, пережившего битву на Волге и до сих пор растущему на Аллее Героев в центра города, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Валерия Рогалева.

"Сегодня на улице Коммунистической в центре Волгограда высажен саженец, выращенный из биоматериала тополя на Аллее Героев - дерева, изрешеченного пулями, осколками бомб, ставшего живым памятником истории, который волгоградцы назвали Сталинградский тополь. Высадкой саженца-клона этого легендарного дерева 22 июня завершилась акция "Сад памяти", - сказала Рогалева.

Она уточнила, что с 18 марта по 22 июня в городских парках и скверах, лесничествах региона в ходе акции было высажено 600 тыс. молодых деревьев - сосен, акации, вязов, лип. Из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией при проведении акции были приняты усиленные меры безопасности: количество привлекаемых волонтеров было минимальным, деревья высаживались на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга, представители старшего поколения и несовершеннолетние в высадке не участвовали, наличие масок и перчаток было обязательным условием для всех, кто принимал участие в высадках.

Всероссийская акция "Сад памяти", объявленная "Волонтерами Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России проводилась с марта 2020 года. По всей стране высажено 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.