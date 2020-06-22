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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленинградской области проведут бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу

Оно пройдет с 23 по 26 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу среди жителей Ленинградской области пройдет в регионе с 23 по 26 июня для оценки популяционного иммунитета. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

"Оценка популяционного иммунитета к COVID-19. Только для жителей Ленинградской области. С 23 по 26 июня проводится бесплатное тестирование на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении. Для участия в исследовании необходимо заполнить анкету на сайте института.

С 15 по 19 июня НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера проводил аналогичное исследование для жителей Санкт-Петербурга по разным возрастным группам. Как сообщили ТАСС в НИИ, результаты еще обрабатываются.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 4 016 человек, выздоровели 3 790, умерли 27.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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