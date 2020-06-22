В МГУ вручение дипломов пройдет в дистанционном формате

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Традиционное вручение красных дипломов пройдет в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова в этому году в дистанционном формате из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом в понедельник на заседании президиума Российского Союза ректоров заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Остальные выпускники, по его словам, получат дипломы на своих факультетах. Причем, как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, все дипломы в этом году будут вручены в дистанционном формате.

"Я хочу первый диплом дистанционно вручить, затем диктор будет приглашать всех остальных отличников, как это было и очно в прошлые годы. Будет фотография этого выпускника, будет произнесена его фамилия. Мне кажется, Валдис Пельш согласится читать эти фамилии. И мы вручим, как и ранее вручали, примерно 3 тыс. выпускников дипломы с отличием вот таким способом", - пояснил Садовничий, не приведя подробностей, как технически будет организовано такое вручение.

Ранее Минобрнауки объявило, что всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов пройдет 27 июня. В этот день состоится онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями к ним обратятся ректоры вузов, главы корпораций и знаменитости.