ФСБ передала Госархиву Крыма копии документов о массовых казнях нацистами мирных жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Копии пяти документов на 60 страницах, среди которых протоколы допросов как свидетелей преступлений, так и пособников нацистов, донесения агентурной разведки НКВД о репрессиях в оккупированном Крыму, документальные кадры кинохроники, переданы в понедельник управлением ФСБ по Республике Крым в Государственный архив республики, сообщила журналистам зампредседателя Госкомитета по делам архивов Татьяна Шарова.

"В рамках проекта "Без срока давности" управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю нам переданы скан-копии пяти документов. Это очень интересный отчет о работе НКВД Крыма на Керченском полуострове с 1 января по 14 мая 1942 года, а также протоколы допросов очевидцев событий, которые происходили в оккупированной Керчи, а также копия выписки из протокола судебного заседания военного трибунала, где судили одного из предателей, принимавших участие в расстрелах наших граждан", - сообщила Шарова.

Переданные документы, по ее словам, дополнят уже имеющиеся в фондах и относящихся к периоду оккупации Крымского полуострова. "В частности, один из свидетелей, допрошенный в январе 1970 года по делу управления КГБ о злодеяниях нацистов в Крыму, показал, что в Багеровском рву под Керчью были найдены трупы около 200 школьников, которых отравили, по всей видимости, газами. Это еще одно подтверждение зверств оккупантов", - сообщила Шарова.

Председатель Госкомархивов Крыма Олег Лобов выразил надежду, что материалы, поступившие в архив, станут основой для новых глубоких исследований и монографий ученых.

Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что следствие установило новые эпизоды преступлений нацистов в период оккупации Крыма во время Великой Отечественной войны. В частности, не в полном объеме были оценены данные о преступлениях нацистов и их пособников в Алуште, Евпатории, Симферополе, Белогорском и Бахчисарайском районах, где замучили и убили более 17 тыс. человек, в том числе стариков, женщин и детей. В мае Верховный суд Республики Крым возобновил расследование преступлений нацистов в годы войны на территории Крыма.

Массовые расстрелы

Среди рассекреченных - спецдонесение замнаркома внутренних дел Крымской АССР майора милиции Смирнова от 27 апреля 1942 года на имя наркома внутренних дел Крымской АССР майора госбезопасности Кананадзе "О положении населения на временно-оккупированных немецкими захватчиками районах Крыма и о зверствах фашистов по отношению к населению".

Донесение основано на агентурных сведениях и допросах пленных. Отмечается, что немецкие оккупационные власти проводят зверскую карательную политику, организуют массовые репрессии. В рабочем поселке Чаир при Бешуйских угольных копях, население которых оказывало помощь партизанскому отряду, карательным отрядом СС было расстреляно 18 жителей, сожжены дома с находившимися там ранеными красноармейцами.

Сообщается о расстрелах жителей и сожжении деревни Лаки в Бахчисарайском районе, расстреле 12 бывших колхозных активистов-стахановцев в деревне Саблы Симферопольского района. В марте 1942 года немецкими карателями была окружена и сожжена греческая деревня Сартаны Карасубазарского (ныне Белогорского) района. В деревне Аллакас этого же района были расстреляны 17 женщин с четырьмя грудными детьми за помощь партизанам.

В рассекреченной части отчета "О работе НКВД Крыма на Керченском полуострове за время с 1 января по 14 мая 1942 года" говорится о расстреле около 7,5 тыс. мирного населения, в основном евреев: женщин, стариков и детей, в том числе грудных, в Багеровском рву под Керчью.

Гибель десанта

В донесении отмечается, что немцами и добровольцами-татарами были уничтожены 900 тяжелораненых красноармейцев, участников советского десанта в Судаке в январе 1942 года. "Немецкие изверги ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их догола, выкололи глаза, на теле вырезывали пятиконечные звезды, а затем, собрав всех 900 человек на берегу моря, расстреляли", - говорится в донесении.

Ранее в документах не сообщались подробности гибели участников судакского десанта. Он был высажен в январе 1942 года в качестве отвлекающего маневра. В составе было около 3,6 тыс. человек. Они вели бои с превосходящими силами противника, практически без боеприпасов и продовольствия. Более половины десантников погибли или попали в плен, некоторые прорвались к партизанам.

Сообщается также, что в Симферополе подвергались арестам и расстрелам деятели интеллигенции, которые не пошли на службу к оккупантам. В частности, после истязаний был расстрелян профессор-психиатр, заведующий психиатрической больницей Наум Балабан. Говорится также об арестах гестапо заслуженного артиста Крымской АССР Анатолия Добкевича и его жены, одной из организаторов симферопольского подполья - ведущей актрисы местного театра Александры Перегонец.

Сообщается также, что немецко-румынское командование отбирало у людей продукты питания без всяких норм.

Крым в годы войны

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Все время оккупации (1941-1944 гг.) на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой освободили полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.

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