{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: около 90 человек заразились коронавирусом после вечеринки в Португалии

Вечеринку посетили более 100 гостей

МАДРИД, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 90 человек заразились новым коронавирусом после вечеринки в Португалии, куда пришло больше запланированных семи и разрешенных 20 гостей. Об этом сообщила в понедельник газета ABC.

По ее информации, праздник состоялся 7 июня в спортивном клубе города Лагуш на юге республики. Помещение было арендовано для семейного торжества на семь человек. Несмотря на это, вечеринку посетили более 100 гостей, а руководство клуба вызвало полицию. При этом не все, у кого было выявлено заболевание, посещали праздник.

В этой связи министр здравоохранения страны Марта Темидо напомнила, что в Португалии все еще запрещены встречи группами, превышающими 20 человек.

С начала распространения инфекции в республике было выявлено более 39 тыс. заболевших, 1 530 пациентов умерли. До 2 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. Власти начали смягчать введенные ограничения 4 мая.

Теги
ПортугалияПандемия коронавируса нового типа
Дело историка Олега Соколова
Потерпевшие по делу историка Соколова не будут заявлять к нему гражданский иск
Родители Анастасии Ещенко также заявили, что примирение с подсудимым невозможно
Читать полностью