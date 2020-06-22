Россиян взяли на борт самолета с военными Мьянмы, которые летят в Москву на парад Победы

БАНГКОК, 22 июня. /ТАСС/. Делегация Вооруженных сил Мьянмы взяла на борт самолета 19 россиян, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса, и отправилась в РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю парада Победы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице российского диппредставительства в Мьянме в Facebook.

"В Россию направилась делегация Вооруженных сил Республики Союза Мьянма во главе с главнокомандующим ВС старшим генералом Мин Аун Хлайном для участия в торжественных мероприятиях по случаю парада Победы по приглашению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу", - отметили в посольстве.

Дипломаты выразили благодарность командованию ВС Мьянмы, которое предложило взять на борт российских граждан, вынужденно находящихся на территории страны в связи с приостановкой международного воздушного сообщения из-за пандемии коронавируса. По информации посольства, в понедельник из Международного аэропорта Янгон на родину чартерным рейсом мьянманской авиакомпании Myanmar Airways International отправилась группа из 19 российских граждан.

"Соотечественникам было оказано все необходимое содействие, включая проведение врачом посольства тестирования на предмет наличия коронавирусной инфекции, а также трансфер из мест проживания в аэропорт", - подчеркнули дипломаты.

19 марта правительство Мьянмы приняло решение приостановить въезд иностранных граждан в страну через пограничные контрольно-пропускные пункты для предотвращения распространения коронавируса. 23 марта в стране были зафиксированы два первых случая заражения, а 31 марта была зарегистрирована первая смерть. В настоящее время в Мьянме подтверждено в общей сложности 290 случаев инфицирования и шесть смертельных исходов, 200 человек вылечились.