Работы из трех регионов РФ победили в конкурсе на памятник врачам, борющимся с COVID-19

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проекты из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда стали лауреатами всероссийского конкурса на лучший проект памятника врачам-героям, спасающим пациентов с коронавирусом. Первое место заняла работа "Красная дверь" дизайнера-художника Дмитрия Силинского из Санкт-Петербурга, объявили в понедельник организаторы конкурса на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

"Наши победители - "Красная дверь", Силинский Дмитрий. Это интерактивное искусство, которое я очень люблю, я за него радел", - сообщил один из инициаторов конкурса, художник, директор Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга Алексей Сергиенко.

Силинский - дизайнер-художник из Санкт-Петербурга. Также победителями стали архитектор из Нижнего Новгорода Дмитрий Пермяков с проектом "Три врача" и художник-монументалист Евгений Павлюченко из Волгограда с работой "Камень с бронзой". По словам организаторов, победители набрали равнозначное количество голосов. Каждый из них получит по 100 тыс. рублей.

Как рассказал Сергиенко, проектом "Красная дверь" уже заинтересовался арт-центр "Аврора". Также интерес к проектам проявляют и в других городах, в частности планируется поставить памятник врачам в Махачкале. Организаторы конкурса хотят обратиться к депутатам, чтобы провести выставку проектов в Государственной думе. Первый памятник планируется открыть 5 октября 2020 года - в Международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира.

"Моя любимая фраза из бизнеса - не дай хорошему кризису пройти бесследно. Когда мы думали, какой наш план может быть в этот кризис для нашего общества, мы решили привлечь внимание к врачам, которые героически поддерживают нас, все общество, во время этой эпидемии. И мы хотим привлечь как можно больше людей. И поставить памятник, чтобы закрепить это внимание", - отметил один из организаторов конкурса, бизнесмен, филантроп Игорь Рыбаков.

Всего на конкурс поступило 346 заявок. Затем были отобраны 120 работ, соответствующих регламенту конкурса. После этого организаторы конкурса отобрали 10 проектов и уже из них жюри выбрало победителей. Также эскизы проектов планируется отправить в другие страны, чтобы сделать акцию международной. Проекты были присланы со всей территории России, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга. Есть несколько проектов из Белграда, Хельсинки и Риги, с острова Родос. В конкурсе участвовали как профессиональные деятели, так и любители. Самому юному участнику нет и 10 лет.

Мнение жюри

В состав жюри вошли глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, основатель центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.

"Это действительно важная инициатива, потому что ситуация сегодня сложная, тяжелая, и, конечно же, об этом будут писаться и книги, создаваться работы в сфере искусства. Я думаю, что этот конкурс - первый этап какого-то большого разговора в искусстве о вирусе и победе над ним, о роли врачей, о роли общества в поддержке врачей", - отметил Озерков.

Он считает, что после успешного старта акция может быть продолжена в других странах. Церетели также отметил важность проведения подобного конкурса.

"Это стимул для художников творить, создавать работы. Огромная проделана была работа. Вот сегодня мы услышали, что было 346 заявок. Конкурс был открыт только в апреле, что говорит об огромном интересе. Мне очень понравилась работа "Красная дверь", я очень рад, что она прошла в финал. Я надеюсь, чтобы в каждом месте, где обретет дом один из проектов, появится стимул стремиться к лучшим условиям для врачей, чтобы их становилось больше и их героизм все поддерживали", - подытожил исполнительный директор Московского музея современного искусств.