В Петербурге на Пискаревском кладбище почтили память павших в Великой Отечественной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Представители власти и ветеранских организаций Санкт-Петербурга в День памяти и скорби возложили венки к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище и других мемориалах, посвященных Великой Отечественной войне.

"Сегодня на Пискаревском кладбище возложили венки к мемориалу Мать-Родина, к братским могилам, где покоятся ленинградцы, погибшие в блокаду", - сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщила пресс-служба городской администрации, венки и цветы к монументу Матери-Родины вместе с губернатором возложили полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров, председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

"В День пяти и скорби мы вспоминаем тех, кто погиб на поле боя, при бомбежках и артобстрелах, был замучен фашистами в концлагерях, скончался от ран, и тех, кто умер от голода и холода в блокадном Ленинграде. Мы вспоминаем всех, кто внес свой вклад в победу над врагом. Ленинградцы сражались не только за свою большую и малую родину, они защищали историю нашей страны. В Петербурге не нужно объяснять, как важно хранить память о тех страшных годах. В большинстве семей есть традиция - в памятные дни приходить на Пискаревское или Серафимовское кладбище, там похоронены их родные и близкие, блокадники. Это наши общие герои, которые выстояли и победили", - сказал Беглов в видеообращении, распространенном пресс-службой.

Традиционные для памятных дат церемонии на Пискаревском кладбище и других мемориалах в Петербурге в этот раз были не такими многолюдными, как обычно, их участники принимали меры санитарной безопасности и соблюдали дистанцию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов с соблюдением мер противоэпидемической защиты состоялись на Серафимовском кладбище, на площади Победы, у Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, на Невском мемориальном кладбище "Журавли", на Богословском кладбище", - отметили в пресс-службе администрации.