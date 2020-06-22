Зеленский пообещал заплатить штраф за нарушение карантина вне зависимости от решения суда

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал заплатить сумму, равную размеру штрафа, за нарушение им карантина в Хмельницком 3 июня, а также выполнить решение суда об административном правонарушении, если такое будет вынесено.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно перечислю на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины ", - заявил Зеленский, слова которого приводит Telegram-канал офиса президента.

Нарушение карантина

3 июня Зеленский с членами своего офиса в областном центре Хмельницкий посетил кафе и выпил там кофе, хотя вход посетителей в заведение был в тот момент запрещен в связи с действующим на Украине карантином. Национальная полиции составила протокол об административном правонарушении в отношении президента и его спутников и направила в суд. В полиции пояснили, что протоколы были составлены в связи с тем, что владелец кафе, где Зеленский и его окружение выпили кофе, открыл заведение и обслужил клиентов вопреки запрету. Нарушение карантина влечет штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от $638 до $1 276).

19 июня стало известно, что суд оштрафовал всех спутников Зеленского за нарушение правил карантина во время посещения кафе. В частности, были оштрафованы глава офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, глава Хмельницкой областной госадминистрации Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко. Штрафы были минимальными и составили по 17 тыс. гривен.

При этом суд приостановил дело в отношении Зеленского до получения официального разъяснения нормы конституции о неприкосновенности главы государства. Хмельницкий горсуд решил обратиться к главе Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд для официального толкования нормы конституции о том, что президент пользуется правом неприкосновенности на весь период исполнения полномочий и возможности в данном контексте привлечения его к административной ответственности.