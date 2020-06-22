Галина Дашевская похоронена на Калитниковском кладбище

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Галина Дашевская, которая умерла в возрасте 79 лет, похоронена в понедельник на Калитниковском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Прощание с актрисой проходило в саду "Аквариум", напротив театра, где актриса работала более 50 лет. Перед входом в здание были установлены фотографии Дашевской, на которых она запечатлена в образах героинь, которых играла. Закрытый гроб был помещен перед ними.

Верная родным и любимому делу

Как отметила народная артистка РФ Ольга Остроумова, для Дашевской в жизни важны были четыре вещи. "Это верность Коле, Николаю Алексеевичу [Маношину, мужу], верность семье - своим детям, верность выбранной профессии - театру, верность друзьям. Всем абсолютно она была верна, успевала. Сколько раз мы обсуждали спектакли, она говорила, что что-то не получается, она беспокоилась о том, как до конца сыграть роль, которую ей дали, всегда хотела работать", - поделилась актриса.

Режиссер Юрий Еремин, во многих спектаклях которого играла Дашевская, подчеркнул, что всегда давал ей роли, насколько это было возможно. "В ней редкие качества слились: необыкновенная внешняя красота, красота внутренняя, многогранный потрясающий талант и, конечно, невероятная человечность. Она была необыкновенна на репетициях, она была очень въедливая. Для меня она большой человек во всех смыслах, большой художник", - рассказал он.

Еремин отметил, что душа и сердце Дашевской навсегда останутся в театре. "Она как поступила в школу-студию на курс Завадского, так до сих пор много десятилетий оставалась верна одному театру, одной труппе", - подчеркнул режиссер.

После прощания последовало отпевание в Храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Калитниках.

Как ранее сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, Дашевская пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал в районе станции Жаворонки и была сбита поездом Голицыно - Дубна. По факту ее гибели проводится проверка.

Об актрисе

Галина Дашевская родилась в 1941 году. Окончила в 1964 году студию при Театре им. Моссовета под руководством Ю. А. Завадского, с тех пор играла в этом театре. Играла в спектаклях "Когда часы пробили полночь", "Пора любви", "Два вечера в мае", "Сверчок", "Театр Гарсиа Лорки", "Дама! Дама! Еще дама!..", "В пространстве Теннесси У.", "Я, бабушка, Илико и Илларион" и многих других. В актуальном репертуаре театра были постановки с ее участием "Baden-Баден", "Идиот" и "Морское путешествие 1933 года". Также Дашевская снималась в кино, в том числе в фильмах "Белое солнце пустыни", "Июльский дождь", "Поезд милосердия", "Происшествие, которого никто не заметил", "Отпуск, который не состоялся", "Падение", "Люди и тени. Секреты кукольного театра", "Глухарь".