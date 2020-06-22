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Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Сергей Фадеичев/ТАСС
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Россиянам и осенью придется носить маски и пользоваться антисептиками - Голикова.

 

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