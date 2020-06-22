В Калужской области открыли стелу пропавшим без вести в годы Великой Отечественной

КАЛУГА, 22 июня. /ТАСС/. Стела в память о воинах, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, открыта в понедельник на мемориале воинам-освободителям в деревне Кузьминичи Куйбышевского района Калужской области.

"Дорогие друзья, памятные даты Великой [Отечественной] войны, как правило, сопровождаются торжественной музыкой, маршами и салютом, и только 22 июня сопровождается тишиной - спутником скорби, памяти, уважения павшим воинам. Трудно переоценить вклад Калужской области в эту победу. Вдумайтесь в эти цифры - восемь из десяти призывников, ушедших с калужской земли на войну, не вернулись домой, более 156 тысяч имен наших земляков сегодня увековечены в книге памяти, [это] погибшие на войне, умершие от ран, пропавшие без вести. Память хранится в учебниках и книгах, кинофильмах и таких мемориалах", - сказал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Сводчатая стела с колоколом наверху весит 10 тонн, пояснил ТАСС инициатор проекта Николай Сафонов. В высоту монумент из гранита составляет 5,5 м. Изначально было создано четыре проекта, один из которых получил одобрение.

"В 2019 году у меня появилась мысль установить памятник воинам, пропавшим без вести. Это решение в 2019 году было одобрено министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, бывшим губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, областным советом ветеранов. 14 сентября 2019 года была заложена памятная капсула в основание, а 22 февраля 2020 года памятник был установлен", - пояснил Сафонов.

Деревня Кузьминичи Куйбышевского района расположена рядом с Варшавским шоссе, где во время войны шли кровопролитные бои. Отсюда на фронт ушли более 1,5 тыс. человек. В 2010 году была проведена реконструкция памятника воинам-землякам в деревне Кузьминичи, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 2013 году на территории мемориала установили памятник старшему лейтенанту Александру Дежкову, который погиб возле деревни Новые Новики в сентябре 1943 года, два года спустя - армейскую машину пехоты БМП-1. В 2017 году на территории мемориального комплекса появился памятник участникам Отечественной войны 1812 года.