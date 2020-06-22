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Визовые центры Великобритании в России возобновили работу

Выдача паспортов началась 22 июня. Подать новые заявления можно с 29 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Британские визовые центры в РФ с 22 июня начинают выдачу паспортов, подача новых заявлений возможна с 29 июня. Об этом говорится в Telegram-канале посольства Великобритании в Москве.

"Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу. Выдача паспортов начнется уже 22 июня. Запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня. Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования", - информировали в понедельник в диппредставительстве.

Как подчеркивается в сообщении, с учетом эпидемической ситуации восстановление работы будет проходить поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей визового центра. В первую очередь будут обработаны заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения ограничительных мер в Москве и других регионах России.

В посольстве заверили, что визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии, однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы. Кроме того, временно приостанавливается оказание услуги Priority Visa Service по ускоренному рассмотрению заявлений.

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