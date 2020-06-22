В Армении презентовали книгу о Сталинградской битве

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Презентация книги, посвященной Сталинградской битве, прошла в понедельник в онлайн-режиме на Youtube-канале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ереване. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе РЦНК.

"Книга "Сталинградцы победили" издана Российским центром науки и культуры в Ереване и приурочена к 75-летию Великой Победы. Ее автор Сурен Гарегинович Мирзоян - фронтовик, который прошел всю Великую Отечественную войну, принимал участие в Сталинградской битве в составе 62-й Армии под командованием маршала [Василия] Чуйкова", - отметила пресс-секретарь РНЦК Елена Шуваева.

Мирзоян кандидат исторических наук. Защитил диссертацию по теме "Участие армянского народа в Сталинградской битве". Долгие годы занимался изучением истории Второй мировой войны, систематически вел военно-патриотическую работу среди населения, студентов и школьников. По их просьбе около 1300 его книг было разослано по учебным заведениям и более чем 7000 книг передано для использования в военно-патриотических работах. Более 60 лет он работал в архивах, музеях, библиотеках в разных городах и республиках, вел поисковую работу по материалам, бывал на местах прошедших боев.

"До 75-летия Великой Победы герой, к сожалению, не дожил. "Сталинградцы победили" - четвертая книга автора. В нее вошли не только мемуары С. Г. Мирзояна, но и итоги исследовательской работы по теме Сталинградской битвы, отзывы военачальников, историков и деятелей культуры и науки о роли Сталинграда и вкладе советского народа в общую Победу", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор РНЦК в Ереване Сергей Рыбинский.

После отмены введенного из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения презентация пройдет и в режиме встречи с армянскими читателями.

Власти Армении 16 марта ввели режим чрезвычайного положения. Действие режима к настоящему моменту продлено до 13 июля. В стране крайне тяжелая эпидемическая ситуация. Количество инфицированных превысило 20 тыс. человек.