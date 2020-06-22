Потерпевшие по делу историка Соколова не будут заявлять к нему гражданский иск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Родители Анастасии Ещенко, выступающие потерпевшими по делу в отношении историка Олега Соколова, не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому в ее убийстве. Об этом ТАСС сообщила представитель потерпевших Александра Бакшеева.

"На вопрос о возможных финансовых компенсациях со стороны подсудимого родители Анастасии дали однозначный и категоричный ответ, что об этом речи идти не может. Гражданский иск в рамках данного дела потерпевшими заявляться не будет", - сказала Бакшеева.

Ссылаясь на семью девушки, она также отметила, что примирение с подсудимым невозможно и "даже обсуждать подобное странно".

На заседании 22 июня Октябрьский районный суд Петербурга допросил в качестве свидетеля врача-реаниматолога, который осматривал Соколова после того, как историка извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором позже были обнаружены останки. По словам свидетеля, историк был неадекватен, в кармане у него нашли оружие, после чего полицейские досмотрели и рюкзак. Сам историк, отметил свидетель, по дороге в больницу заявлял, что якобы рюкзак с останками он нашел во время прогулки.

Следующее заседание по делу историка назначено на 29 июня. На предыдущем заседании Соколов, заслушав обвинительное заключение, отказался отвечать на вопрос суда о том, признает ли он вину. Свою позицию он намерен высказать после исследования доказательство стороны обвинения.