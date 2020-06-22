Минкультуры считает некорректным оценивать процесс по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не считает возможным комментировать прения сторон по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства, говоря о письме деятелей культуры на имя главы ведомства с просьбой отозвать иск по делу "Седьмой студии".

Гособвинение в понедельник на заседании Мещанского суда Москвы попросило приговорить к шести годам колонии режиссера Кирилла Серебренникова за хищение около 129 млн рублей при реализации театрального проекта "Платформа". 21 июня было опубликовано письмо на имя министра культуры РФ с просьбой отозвать иск по делу "Седьмой студии", которое подписали более 3 тыс. человек, в том числе подписи поставили Владимир Спиваков, Наталья Солженицына, Алла Демидова, Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Ольга Волкова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, Виктор Рыжаков, Анатолий Васильев, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис, Юрий Бутусов и др.

"Процесс проходит в открытом судебном заседании, в ходе которого представитель министерства озвучивает позицию по данному уголовному делу. Давать какие-либо оценочные суждения до тех пор, пока оно находится в производстве суда, считаем некорректным", - сказали в Минкультуры.

В ведомстве напомнили, что министерство культуры, которое является потерпевшей стороной по этому уголовному делу, в июне уточнило исковые требования, снизив сумму гражданского иска. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судом. "Признание или непризнание экспертизы, равно как и любого другого документа в процессе, то есть оценка доказательств - исключительная компетенция суда", - подчеркнул собеседник агентства.