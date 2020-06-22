В Архангельской области ввели дополнительные ограничения на посещение Соловков

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской области обязали все суда, прибывающие на Соловецкие острова, проходить двухнедельный карантин, а также запретили до особого распоряжения открывать детские оздоровительные лагеря в регионе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Архангельской области.

На территории Соловецких островов до 30 июня действуют ограничения на посещение архипелага для всех, кроме местных жителей. Ограничено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, за исключением командировок.

"Членам экипажей и пассажирам всех судов, прибывших в морской терминал Соловки, запрещен сход на берег, если со дня прибытия судна в указанный морской терминал прошло менее 14 календарных дней", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, исключение для перевозки грузов и пассажиров сделают только для компании-перевозчика "Судоходная компания Арктикрейд" (по спискам, представленным администрацией сельского поселения Соловецкое, а также по решению оперативного штаба). Также будут прекращены все авиационные рейсы на архипелаг, за исключением тех, что выполняет компания "2-й Архангельский объединенный авиаотряд".

Кроме того, власти региона до особого распоряжения запретили открывать детские лагеря. "Учредителям и руководителям организаций запрещено бронирование мест, продажа путевок, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Архангельской области, на смены в летний период 2020 года; организация и осуществление проезда к местам отдыха и оздоровления детей, расположенных за пределами региона, в составе организованной группы детей на смены в летний период 2020 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, спортсменам в Архангельской области разрешили проводить тренировочные мероприятия. Сейчас это касается спортивных сборных команд России и профессиональных спортивных клубов (клуб по хоккею с мячом "Водник", мини-футбольный клуб "Северная Двина"). В ближайшее время власти рассмотрят аналогичные меры для тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд области.