Голикова: провести парад Победы и голосование решили только после спада эпидемии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти приняли решение о проведении парада Победы и голосования по поправке к Конституции РФ только после того, как вспышка коронавирусной инфекции в стране пошла на спад. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе "Познер" на Первом канале.

"Я могу вам точно сказать, не кривя душой нисколько, что президент, особенно на всех первых этапах, когда у нас пошел рост, очень внимательно следил за этой ситуацией. Он реально советовался с эпидемиологами без нашего участия, он сам с ними разговаривал по телефону, общался со мной, с другими коллегами. И он очень осторожно относился и продолжает относиться к открытию и снятию ограничительных мероприятий. Когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает и будет отступать, только тогда было возможно принять решение о проведении парада Победы и голосования по конституции", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.