В Петербурге число безработных из-за пандемии может достигнуть 150 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Число безработных из-за пандемии в Санкт-Петербурге в течение года может достигнуть 150 тыс. Как сообщила в понедельник начальник отдела городского Комитета по труду и занятости населения Людмила Колдунова, по сравнению с апрелем число безработных в городе уже выросло в шесть раз.

"Коронавирус внес свои коррективы, и не очень благоприятная ситуация отразилась на рынке труда. В настоящее время численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных, начиная с апреля по сегодняшний день возросла почти в шесть раз. Сейчас на учете у нас состоит 88 578 человек в качестве безработных. При этом, по результатам многофакторной оценки Высшей школы экономики, пик еще не пройден, и к концу лета численность безработных может достичь 130 тыс. человек, а вообще в течение года до 150 тыс. человек мы ожидаем численность безработных", - рассказала Колдунова на пресс-конференции в ТАСС.

Она добавила, что в этой ситуации абитуриентам стоить внимательно отнестись к выбору будущей профессии. Колдунова напомнила, что постановлением правительства РФ определены наиболее пострадавшие при пандемии отрасли. Среди них авиа- и железнодорожные перевозки, транспорт, гостиничный бизнес, туризм, общепит, дополнительное образование, а также физкультура и спорт. "Тем не менее, наверное, не стоит перечеркивать эти специальности, планируя поступление в колледжи. Потому что за время учебы, которое составляет практически три, иногда четыре года - надеемся, что эти отрасли смогут восстановиться", - добавила специалист.