"Диктант Победы" пройдет 3 сентября

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная акция "Диктант Победы", перенесенная в связи с пандемией коронавируса, пройдет 3 сентября, в том числе и в онлайн-формате. Об этом в понедельник сообщил журналистам сопредседатель организационного комитета "Наша Победа", председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" Сергей Нарышкин.

"Уже 3 сентября "Диктант Победы" пройдет во второй раз, и, я думаю, что количество участников будет намного больше. Организаторами предусмотрены различные форматы проведения диктанта, включая онлайн", - сказал он.

По словам Нарышкина, победители прошлогодней акции смогут присутствовать на параде в Москве 24 июня. "Послезавтра (24 июня - прим. ТАСС) победители первого "Диктанта Победы", который проводился год назад и в котором приняли участие около 150 тыс. человек из 23 стран, посетят юбилейный парад на Красной площади", - отметил сопредседатель оргкомитета.

Он добавил, что "для большинства наших граждан участие в этой акции станет поводом еще раз задуматься о беспримерном подвиге нашего народа, совершенном во имя Отечества, во имя мира и жизни на Земле".

Предполагается, что для участников "Диктанта Победы" подготовят 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, еще пять посвящены местной тематике. Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.