Актер Театра музкомедии Виктор Чубаров умер в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Артист, солист труппы Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Виктор Чубаров умер 20 июня в Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает, что 20 июня 2020 года ушел из жизни солист труппы Виктор Чубаров (05.04.1943-20.06.2020), - говорится в сообщении. - Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Ильича". О церемонии прощания объявят дополнительно.

Виктор Чубаров окончил в 1970 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в этом же году он вошел в состав труппы Ленинградского Театра музыкальной комедии. В 1990 году стал ее солистом.

В 2009 году указом президента Российской Федерации был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени". Виктор Чубаров, которого называли в театральных кругах "мастером эпизода", также снимался в кино, в том числе в известном телесериале "Улицы разбитых фонарей".

В его тридцатилетней творческой биографии множество театральных ролей, среди которых Семпронио из "Влюбленных обманщиков" Й. Гайдна, Мидас из "Прекрасной Галатеи" Ф. Зуппе, Джим из "Приключений Тома Сойера" С. Баневича, мистер Гримуиг из "Оливера!" Л. Барта и граф Фридрих Панкратиус Лаудегг из "Весеннего парада" Р. Штольца. В минувшем театральном сезоне он исполнял роли в "Веселой вдове" Ф. Легара, "Сильве" И. Кальмана, "Севастопольском вальсе" К. Листова и других.

"Для многих в театре Виктор Ильич был добрым другом и хорошим товарищем. И утрату эту не восполнить", - отметили в пресс-службе творческого коллектива.