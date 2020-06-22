Жителям дома в Уфе, бойкотирующим стройку высотки, пересчитают плату за содержание здания

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Уфы пересчитают плату за содержание жителям дома №5 на улице Шота Руставели, которые выступают против строительства высотного дома по соседству из-за трещин в здании. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэрии.

"По вопросу дома №5 на улице Шота Руставели между администрацией города Уфы и инициативными жителями постоянно проходят встречи, где обсуждается дальнейшие действия по реализации намеченных планов. С членами инициативной группы совместно с главой администрации Орджоникидзевского района Маратом Галиуллиным обсуждены сроки ремонта кровли дома и подвального помещения, а также порядок перерасчета по статье "Содержание", - говорится в сообщении.

В понедельник газета "Коммерсантъ Башкортостан" сообщила, что шесть жителей дома встали на колени перед зданием уфимской мэрии, прикрепив на одежду надписи, обращенные к президенту России Владимиру Путину. По данным издания, они просили личного приема мэра города, позже сотрудники полиции составили на жителей протокол об административном правонарушении. В МВД Башкирии ТАСС сообщили, что не комментируют инцидент.

По данным властей города, жители дома №5 на улице Шота Руставели 1975 года постройки выступают против строительства нового дома из-за трещин в стенах, которые появились до начала работ. Прокуратура Уфы проводит проверку соблюдения жилищных прав жителей дома.