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Жителям дома в Уфе, бойкотирующим стройку высотки, пересчитают плату за содержание здания

Жители дома на улице Шота Руставели протестуют против строительства соседней высотки из-за появившихся трещин в здании

УФА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Уфы пересчитают плату за содержание жителям дома №5 на улице Шота Руставели, которые выступают против строительства высотного дома по соседству из-за трещин в здании. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэрии.

"По вопросу дома №5 на улице Шота Руставели между администрацией города Уфы и инициативными жителями постоянно проходят встречи, где обсуждается дальнейшие действия по реализации намеченных планов. С членами инициативной группы совместно с главой администрации Орджоникидзевского района Маратом Галиуллиным обсуждены сроки ремонта кровли дома и подвального помещения, а также порядок перерасчета по статье "Содержание", - говорится в сообщении.

В понедельник газета "Коммерсантъ Башкортостан" сообщила, что шесть жителей дома встали на колени перед зданием уфимской мэрии, прикрепив на одежду надписи, обращенные к президенту России Владимиру Путину. По данным издания, они просили личного приема мэра города, позже сотрудники полиции составили на жителей протокол об административном правонарушении. В МВД Башкирии ТАСС сообщили, что не комментируют инцидент.

По данным властей города, жители дома №5 на улице Шота Руставели 1975 года постройки выступают против строительства нового дома из-за трещин в стенах, которые появились до начала работ. Прокуратура Уфы проводит проверку соблюдения жилищных прав жителей дома.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБашкортостан
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