Заразившийся коронавирусом ульяновский глава Минтранса вышел на работу после выздоровления

УЛЬЯНОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, заразившийся коронавирусом, вышел на работу после выздоровления. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства.

"Министр выписан с больничного после выздоровления. Он уже вышел на работу", - сказала собеседница агентства.

В здании министерства была проведена дезинфекция. Выявленный случай не повлиял на работу правительства Ульяновской области, которое расположено в другом районе города.

В мае ТАСС сообщал о том, что у министра подтвердился коронавирус. После этого Вавилин ушел на самоизоляцию, лечился дома.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.