Жители Ижевска смогут проголосовать за введение выходного дня в День оружейника

ИЖЕВСК, 22 июня. /ТАСС/. Жители Ижевска с 25 июня по 1 июля во время проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции смогут также отдать свой голос за присвоение городу звания "Город трудовой доблести", а также за введение выходного дня в День оружейника, который празднуется 19 сентября. Соответствующее постановление, подписанное главой муниципалитета Олегом Бекмеметьевым, опубликовано в понедельник на сайте Ижевска.

"Провести голосование по вопросам присвоения муниципальному образованию город Ижевск почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и об объявлении Дня оружейника (19 сентября) нерабочим в период с 25 июня 2020 года по 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 на избирательных участках, образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах", - сказано в документе.

В середине ноября 2019 года председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит предложил властям учредить на региональном уровне День оружейника и сделать его выходным днем для жителей республики. Он отметил, что в Башкирии три, а в Татарстане четыре региональных праздника являются выходными днями. По мнению Шерстобита, посещение мероприятий в рамках праздника будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, ведь в республике трудились такие оружейники, как Михаил Калашников, Евгений Драгунов и Геннадий Никонов. Позднее глава республики Александр Бречалов сообщил ТАСС, что не исключает возможности введения выходного дня.

Сбор подписей за присвоение Ижевску звания "Город трудовой доблести" начался в начале марта этого года.

О звании и Дне оружейника

День оружейника отмечается 19 сентября в соответствии с указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Дата празднования приурочена к дню памяти архангела Михаила, который с XIX века почитается как покровитель оружейников в Ижевске - одной из оружейных столиц России. В Ижевске в это время проходит Всероссийский форум оружейников России, который является ключевым деловым мероприятием в сфере повышения конкурентоспособности и диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Звание "Город трудовой доблести" будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Предложения о присвоении звания граждане смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.

О поправках

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование необходимо перенести.