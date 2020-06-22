"Сахаэнерго" уточнила объем разлитого дизтоплива в Якутии

ТАСС, 22 июня. "Сахаэнерго" опровергает информацию о том, что в результате разгерметизации резервуара дизельной электростанции в Якутии вылилось 22 кубометра дизельного топлива. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Сахаэнерго" опровергает, что объем разлитого топлива составил 22 куб. м. Официальная цифра - 3,5 куб. м", - сказал представитель "Сахаэнерго".

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из емкости объемом 200 кубометров в результате разгерметизации вылилось 22 кубометра дизельного топлива. Всего внутри хранилось более 122 кубометров. В настоящее время собрано 1,2 кубометра топливно-водяной смеси.

21 июня в Среднеколымском улусе на дизельной электростанции (ДЭС) села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости. Из аварийной емкости оставшееся топливо перекачали в другие емкости. Разлившиеся нефтепродукты частично попали в реку Алазея.

Ранее Минэнерго сообщало, что объем разлива составил около 3,5 кубометра, по данным "Сахаэнерго", этот объем составляет около 4 тонн. Правительство Якутии в понедельник подтвердило, что, по предварительным данным, вытекло порядка 4 тонн топлива.

"В поврежденной емкости находилось 102 тонны дизельного топлива. Точные данные по количеству перекачанного дизтоплива в резервные емкости станут известны после замеров вылетевшей рабочей группой. Годовое потребление дизельного топлива электростанцией составляет около 200-220 тонн. Емкостной парк состоит из четырех резервуаров: две по 200 кубометров и две по 25 кубометров", - говорится в сообщении.

По данным "Сахаэнерго", на место аварии уже прибыла оперативная группа МЧС РФ, "Сахэнерго", Росприроднадзора и "АСФ Сервис промышленной безопасности". Они доставили 2 тонны сорбента, 200 м боновых заграждений и емкость для сбора топлива. Всего последствия разлива ликвидируют 52 человека и шесть единиц техники.